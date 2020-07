Die "Safepacks" von Millionstore sind nun auch im kompakten Packerl erhältlich.

Rund 35.000 Zigarettenautomaten gibt es in Österreich - in jedem davon kann Millionstone die neuen Verpackungen für Schutzmasken und Desinfektionstuch anbieten. Deren Hülle hat nämlich die Dimension einer Zigarettenpackung. Wer also kurzfristig eine Maske braucht, kann diese für 5,50 Euro an den Automaten erstehen.In den in Kooperation mit den Firmen Moosmayr und KP-Plattner wurden österreichweit bereits 30.000 Safepacks - also Kartonpackungen mit einer FFP2-Maske und einem Desinfektionstuch - ausgeliefert.