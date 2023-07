Die Hydro Boost Pflegeserie von Neutrogena® mit verbesserter Formel und Sonnenschutz versorgt die Gesichtshaut mit Feuchtigkeit und schützt vor Sonneneinstrahlung. Jetzt auch in nachhaltigerem Design.

Seit Juni haben die Hydro Boost Produkte von Neutrogena ein neues Kleid. Auch die Formel wurde optimiert: nun wurden Wirkstoffe, wie etwa Vitamin E, Ceramide, Peptide, Elektrolyte und Aminosäuren eingearbeitet. Diese fördern die Feuchtigkeitsaufnahme, machen die Haut geschmeidiger und wirken antioxidativ.



Plus einen Neuzugang gibt es zu vermelden: Das neue Hydro Boost Aqua Fluid LSF 25 versorgt die Gesichtshaut intensiv mit Feuchtigkeit und schützt zudem vor Sonneneinstrahlung. Das Produkt schützt die Haut durch die Helioplex®2-Technologie vor UVA- und UVB-Strahlen und ist zusätzlich mit purem Hyaluron und dem Antioxidans Vitamin C angereichert. So stärkt Aqua Fluid die Hautschutzbarriere und beugt vorzeitiger Hautalterung durch Umwelteinflüsse vor. Schritt für Schritt treibt Neutrogena® außerdem nachhaltigere Verpackungen voran. Alle Hydro Boost Glastiegelprodukte kommen durch den Einsatz von 100 Prozent recycelbaren Glastiegeln so mit 87 Prozent weniger Plastik aus, so der Hersteller.