New Flag: Nachhaltigkeit zum Anfassen

Mit den neuen festen Gesichtsreinigungen von Foamie kann man nachhaltige Pflege wahrlich in die Hand nehmen.

Die neuen Foamie Festen Gesichtsreinigungen verzichten auf Seife und Plastik und reinigen die Haut mild und gründlich. Die praktische feste Gesichtsreinigung gibt es für zwei unterschiedliche Hautbedürfnisse: "Aloe You Vera Much" mit feuchtigkeitsspendender Aloe Vera und beruhigender Mandelmilch für normale bis trockene Haut sowie "Too Coal To Be True" mit klärender Aktivkohle und antibakteriellem Teebaumöl für normale bis Mischhaut. Die Einkerbungen sorgen sowohl für ein optimales Aufschäumen als auch einen gleichzeitigen Massage- und Peelingeffekt.