OMV: Hand-Hygieneprodukt für unterwegs

OMV bringt eigenes wasserfreies Hygiene-Gel auf den Markt.

"Die Gesundheit unserer Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat oberste Priorität. Bereits während des Lockdowns im März und April haben wir umfassend Maßnahmen getroffen, die wir konsequent umsetzen. Mit dem Launch des Hand-Hygiene-Gels unter der OMV Eigenmarke unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden, diese Sicherheit aufrechtzuerhalten. Das neue Hygiene-Gel ist an allen 210 Tankstellen in Österreich erhältlich", erklärt Wilfried Gepp, Leiter des Tankstellengeschäfts in Österreich zum Eigenproduktlaunch. Das Hand-Hygiene-Gel kommt ganz ohne Wasser aus. Die Anwendung sollte etwa 30 Sekunden dauern und gut in die Hände eingerieben werden. Aufgrund des enthaltene Glycerins soll es gleichzeitig zur Feuchtigkeitsversorgung der Haut beitragen. Darüber hinaus verspricht das Produkt einen frischen Geruch.