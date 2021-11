Peböck Group

Der Luftreiniger Mac500s des heimischen Unternehmens Peböck reduziert nach drei Stunden 99,9 Prozent der durch die Luft übertragenden Viren und stößt dabei Aktiv-Sauerstoff aus, der die Raumluft von Bakterien und Pilzen reinigt.

Gerade in der kalten Jahreszeit tummeln sich unterschiedliche Krankheitserreger in der Raumluft. Dass sie sich im Herbst und Winter auch schnell verbreiten, liegt unter anderen an der trockenen Heizungsluft in Innenräumen. Denn wir atmen tagtäglich 10.000 bis 20.000 Liter Luft ein und aus – das meiste davon in der kalten Jahreszeit in geschlossenen Räumen. Da die Verunreinigung der Luft innen höher ist als draußen, ist das Risiko sich auf diese Weise Krankheitserreger einzufangen auch deutlich höher.

Das österreichische Unternehmen Peböck Group sagt Bakterien und Viren mit ihrem Luftreiniger Mac500s den Kampf an. Der Luftreiniger verspricht, bereits nach drei Stunden im Einsatz, bis zu 99,9 Prozent der durch die Luft übertragenden Viren zu reduzieren. Im Unterschied zu herkömmlichen Luftreinigern saugt er dabei nicht nur die Raumluft ein, sondern stößt gleichzeitig Aktiv-Sauerstoff aus, wodurch er die Raumluft von Bakterien und Pilzen reinigt. Wirksamkeit getestet Das niederösterreichische Unternehmen bietet seit fast 40 Jahren Reinigungslösungen für die Food- und Non-Food-Industrie an. Seit rund einem Jahr zählt auch der Luftreiniger Mac500s zum Portfolio. "Mit seiner hocheffizienten Technologie tötet er mit UV-Licht Viren signifikant ab, wie eine erst kürzlich durchgeführte Studie festgestellt hat: So wurden innerhalb einer Stunde 89 Prozent der Viren in der Luft reduziert, nach zwei Stunden waren es bereits 99 Prozent und nach drei Stunden konnten 99,9 Prozent der Viren bekämpft werden", erzählt Geschäftsführer Helmut Peböck.