P&G: Energieverbrauch reduzieren

P&G

Mit den Fairy Platinum Plus Tabs im Kurzspülprogramm verspricht der Hersteller bis zu 33 Prozent des Energieverbrauchs pro Spülgang einzusparen und gleichzeitig ein "tadelloses Ergebnis" zu erzielen.

In einer Aussendung verspricht P&G durch eine Umstellung des Geschirrspülers von Auto- oder Normal- auf Kurzprogramm eine Einsparung des Energieverbrauchs von bis zu 33 Prozent pro Spülgang. Dabei können laut Hersteller auch die neuen Fairy Platinum Plus Geschirrspültabs helfen. Außerdem habe Fairy die Kampagne #SwitchToShort zum International Earth Day am 22. April ins Leben gerufen, bei der Österreicher:innen ermutigt werden, mit dem Umstieg vom regulären Spülprogramm auf Kurzprogramm zu wechseln und dabei gleichzeitig Energie einzusparen.





Die neuen Fairy Platinum Plus Geschirrspültabs sollen diesen Wechsel unterstützen, heißt es, denn die Formel wäre speziell für kurze Spülgänge entwickelt. Das integrierte, neue FastClean System wirke schnell gegen eingebrannte, fettige und stärkehaltige Rückstände. Außerdem sei Fairy Platinum Plus mit verbesserten Reinigungstensiden angereichert, die auch bei niedrigeren Temperaturen aktiv werden, verspricht der Hersteller. Schnelles Trocknen innerhalb der Maschine sei dank neuer QuickDry-Technologie möglich.

"Wir möchten den Österreicher:innen helfen, ihre Energierechnungen schnell und effektiv durch unkomplizierte Änderungen ihrer Haushaltsroutinen zu senken. Unsere #SwitchToShort-Kampagne bietet Aufklärung und Anleitung, um durch kleine Änderungen an den täglichen Spülroutinen zu relevanten Einsparungen für die Familie zu kommen. Mit unseren Produkten machen wir den Alltag einfacher und die tägliche Arbeit schneller und effizienter", erläutert Christian Zimlich, Country Manager Österreich bei P&G.



