Avène, die Pflegemarke von Pierre Fabre, hat eine neue Produktlinie speziell überempfindliche Haut lanciert.

Galerie: Eau Thermale Avène - Tolérance Control

Eau Thermale Avène Tolerance Control Serie Die Tolérance Reinigungslotion bei empfindlicher bis allergischer Haut reinigt und entfernt sanft Make-up von Gesicht, Augen und Lippen, ohne abspülen. Sie beruhigt die Haut, regeneriert die Hautbarriere und lindert Spannungsgefühle. Tolérance Control Creme ist besonders geeignet für überempfindliche, allergische normale bis Mischhaut, so der Hersteller. Sie beruhigt die Haut in 30 Sekunden und kontrolliert und reduziert langfristig die Hyperreaktivität der Haut und hat eine sehr gute Haut- und Augenverträglichkeit. Tolérance Control Balsam bei überempfindlicher, reaktiver oder allergischer Haut ist für trockene Haut geeignet. Dank der ultra-nährenden, beruhigenden Textur, sorgt der Balsam für ein angenehmes Hautgefühl, ohne Glanzeffekt

Einer Umfrage zufolge gibt etwa jede zweite Person weltweit an, empfindliche bis überempfindliche Haut zu haben. Frauen sind dabei mit 60 Prozent mehr betroffen als Männer. Für eine mögliche Überreaktion der Haut kann es verschiedene Gründe geben, darunter äußere und innere Einflüsse wie ungeeignete Kosmetik, Einnahme von Medikamenten, Umweltfaktoren, Stress oder hormonelle Schwankungen und viele andere mehr. Meist treten die ersten Anzeichen in Form von Rötungen, Prickeln, Spannungs- und Hitzegefühle im Gesicht, aber auch auf der Kopfhaut, im Nacken sowie an Händen und Füßen auf. Pierre Fabre hat nun mit Tolérance Control von Eau Thermale Avène drei innovative Produktlösungen für überempfindliche Haut entwickelt.