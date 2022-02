Die neuen Fairy Platinum Plus und Fairy All-In-One Tabs entfernen hartnäckige Verschmutzungen ohne Vorspülen.

Mehr als drei Viertel der österreichischen Haushalte besitzen eine Spülmaschine und knapp die Hälfte spült noch mit der Hand vor, denn eingetrocknete Essensreste und Schlieren auf den Gläsern sind auch nach dem Spülgang häufige Probleme. Hier verspricht Procter & Gamble mit den Fairy Spülmaschinentabs Abhilfe. Fairy Platinum Plus und Fairy All-In-One versprechen selbst hartnäckige Verschmutzungen sowie Fett effektiv zu entfernen. Sie hinterlassen zudem durch den integrierten Klarspüler auch bei niedrigen Temperaturen und im Öko-Modus einen brillanten Glanz. Die Fairy Platinum Plus Tabs reinigen zusätzlich die Spülmaschinen, beschleunigen die Trocknung und enthalten eine Anti-Schleier-Technologie. Erhältlich sind sie hierzulande seit Februar in verschiedenen Packungsgrößen erhältlich.