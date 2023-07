Procter & Gamble: Intimes für den Mann

Gillette

Gillette widmet sich erstmals umfassend dem Intimbereich des Mannes und bringt eine eigene Produktreihe rund um die Intimrasur des Mannes auf den Markt.

Laut einer Online-Umfrage unter 300 Männern, durchgeführt von Gillette und dem Marktforschungsinstitut aytm, rasieren sich beziehungsweise trimmen drei von vier Männern in Österreich ihren Intimbereich, 46 Prozent sogar einmal oder häufiger pro Woche. Dafür wünschen sich, so die Studie, 40 Prozent ein speziell für die empfindliche Intimzone geeignetes Tool. Dem möchte Gillette nun mit einer eigenen Produktlinie nachkommen: die Gillette Intimate Range. Sie soll sicher, einfach, schnell und komfortabel den Ansprüchen der Männer für die sensible Zone nachkommen.





Als Herzstück der Linie wird der Gillette Intimate Trimmer präsentiert. "Dafür haben Expert:innen von Gillette und Braun ihren gesamten Erfahrungsschatz gebündelt und ein Produkt entwickelt, das nicht nur höchste Qualitätsstandards, sondern vor allem die spezifischen Anforderungen des Intimbereichs erfüllt", heißt es in einer Aussendung. Die Zahngeometrie des wasserfesten Geräts soll sich dabei den individuellen Gegebenheiten der dünnen Haut in der Intimzone anpassen. Für die variable Längensteuerung gibt es verschiedene Aufsätze. Ein eigener SkinFirst-Hautschutz-Aufsatz soll außerdem den Klingen-Haut-Kontakt minimieren.

Für den Feinschliff sorgt ein spezieller Rasierer mit fünf beweglichen Klingen und einem ergonomisch geformten Handstück. Ein Mikrokamm soll dafür sorgen, dass jedes Haar in einem Zug erfasst wird, während zwei feuchtigkeitsspendende Hautschutzelemente vor und hinter den Klingen doppelten Schutz vor Reizungen und Irritationen bieten.



