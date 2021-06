Procter & Gamble: Rasieren mit Stil

Die Comfortglide Coconut Special Edition von Gillette Venus gibt sich mit Leoparden-Print frech und wild.

Extravagant, aufregend und total im Trend - die stylischen Leoparden-Prints auf dem Special-Edition-Handstück der neuen "Comfortglide Coconut Special Edition" verbinden Selfcare mit Style und bringen Exotik ins Badezimmer. Die integrierten Rasiergelkissen sorgen für eine komfortable Rasur und Karibik-Feeling, denn sie erzeugen einen zart nach Kokosnuss duftenden Schaum und ermöglichen so müheloses Gleiten - zusätzliches Rasiergel also nicht notwendig. Die Gillette Venus "Comfortglide Coconut Special Edition" ist nicht nur optisch ein Highlight, sie punktet auch in Sachen Nachhaltigkeit: Genau wie der Rest des Gillette Venus Systemrasierer-Portfolios ist die Box plastikfrei und aus vollständig recycelbarem Karton hergestellt. Ihre Innenschale besteht aus recycelbarem Zellstoff mit 95 Prozent Altpapier, die Packung enthält mindestens 37 Prozent Altpapier. Karton und Innenschale sind FSC-zertifiziert.