Procter & Gamble: Unverblümter Launch

Die P&G-Marke Gillette Venus ruft zu einem offenen Umgang mit dem Tabuthema Intimrasur auf und sichert sich zum Launch eines eigens dafür entwickelten Rasierers und drei Pflegeprodukten Aufmerksamkeit.

Always bringt neues Produkt für Blasenschwäche bei Schwangeren

Das Unternehmen nimmt sich mit seiner Marke Always, bekannt durch eine Vielzahl an Periodenprodukten, auch eines weiteren, oftmals tabuisierten Themas an: Der Blasenschwäche während oder nach der Schwangerschaft. Dafür hat Always Discreet im Herbst 2021 über die Onlineplattform "for me" mehr als 1.037 Frauen über 35 Jahren befragt, ob sie eine Blasenschwäche in Zusammenhang mit der Schwangerschaft entwickelt haben, und wie die Betroffenen mit der Veränderung umgegangen sind.