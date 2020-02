Dettol launcht zwei neue desinfizierende Produkte für mehr Sauberkeit und Hygiene.

Reckitt Benckiser

Mit den Dettol Feuchte Bodentücher Zitrone & Limette sowie den Dettol Bad Reinigungstücher Bergfrische sind nun zwei neue Produkte für mehr Sauberkeit in den eigenen vier Wänden erschienen. Die Bodentücher beseitigen dabei nicht nur Schmutz und Fett, sondern auch Bakterien, die mit freiem Auge nicht sichtbar sind wie E. coli und antibiotikaresistente Keime wie MRSA. Zurück bleibt ein frischer Zitrusduft. Die Bad Reinigungstücher in der wiederverschließbaren Verpackung vereinen Sauberkeit mit Desinfektion und entfernen zuverlässig Schmutz, Kalk und Seifenreste. Auch sie sagen nach Angaben des Herstellers 99,9 Prozent Bakterien auf gängigen Badoberflächen, wie Toilettensitze, Waschbecken & Armaturen sowie Glasflächen den Kampf an. Für Marmor, ungewachstes Vinyl und unbehandeltes Holz sind sie allerdings nicht geeignet.