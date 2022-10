Reckitt: Ein Neuling entschlüpft dem Relaunch

Konsumgüterhersteller Reckitt bringt im Rahmen des Relaunchs der gesamten Cillit Bang Kraftreiniger-Reihe ein neues Produkt auf den Markt - den Cillit Bang Küchen-Hygiene-Reiniger.

Mit dem Neuzugang ergänzt Cillit Bang seine Kraftreiniger-Serie, die bis jetzt aus einem Kraftreiniger speziell gegen Schimmel, einem Fettlöser und einem Badreiniger gegen Kalk und Schmutz bestand. Der neue Küchen-Hygiene-Reiniger fügt sich nahtlos in diese Reihe ein und wirkt stark gegen Schmutz, aber schonend auf Oberflächen und mit zusätzlicher Desinfektionswirkung, so der Hersteller. Die Anwendungen sind weitreichend, neben der Küche eignet sich der Reiniger auch für Badewannen, Duschen, Fliesen, Fugen, Waschbecken, Türgriffe und mehr. Die Marke startete bereits im Juni 2004 am österreichischen Markt mit dem Cillit Bang Kraftreiniger gegen Kalk & Schmutz.