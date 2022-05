Reckitt: Eingetrocknetes verlässlich reinigen

Die neuen Finish Ultimate All in 1 Tabs entfernen selbst hartnäckige Verschmutzungen beim Geschirrspülen ohne Vorwäsche.

Reckitt bewirbt die neuen Finish Ultimate All in 1 Tabs als echte Wasser-Sparer. Schließlich schaffen sie es dank Activelift Technologie, bis zu 24 Stunden alte Verschmutzungen im Geschirrspüler wegzuwaschen, ohne, dass es händisches Vorspülen bedarf. Laut Reckitt werden beim händischen Vorwaschen pro Spülgang bis zu 24 Liter Trinkwasser verbraucht.

Neben guten Reinigungsergebnissen sorgen die Tabs aber auch für Glanz auf Gläsern, Geschirr und Besteck.



So wie andere Finish-Produkte sind auch die Ultimate All in 1 Tabs von einer wasserlöslichen Folie umgeben, die biologisch abbaubar ist, keine Rückstände hinterlässt und ohne extra Verpackungsmüll auskommt. Die Verpackung selbst besteht aus Kunststoff und ist recycelbar. In jeder XXL-Packung befinden sich 40 Tabs, die sowohl in einer herkömmlichen Variante als auch in der Sorte Citrus angeboten werden.