Der neue, biologische und aus Klärwasser hergestellte Haushaltreiniger ist mehr als ein herkömmlicher Bio-Reiniger.

Cycle setzt auf echte Nachhaltigkeit, statt auf "Greenwashing". Während biologische Reiniger meist aus Erdöl oder auf Pflanzenbasis hergestellt werden, besteht Cycle zu 90 Prozent aus recycelten Rohstoffen aus Biomasse aus der Abwasserbehandlung. Die Basis des Reinigers bilden biologische Essigsäure und recyceltes Wasser - nach Angaben des Unternehmens kein einziger Tropfen sauberes Wasser. Hinzugefügt werden außerdem lediglich vegane Seife, Zitronensäure und natürliche Duftstoffe. Es soll damit effektiv sein und dennoch weder Mensch noch Tier schaden. Das Produkt ist nach der Verwendung wieder leicht biologisch abbaubar und wird in Flaschen aus recyceltem Kunststoff angeboten. Sogar der Sprühkopf ist wiederverwendbar und auch das Etikett ist biologisch abbaubar.

2019 hat Cycle einen Startup-Wettbewerb der Drogeriekette dm in Ungarn gewonnen. Seit Sommer 2019 sind die Produkte in Ungarn bei dm gelistet. "Ich hätte nie gedacht, dass aus Klärschlamm ein hochwirksames Reinigungsmittel hergestellt werden kann", so Sunny Bhasin, Inhaber von reNEW Technologies. "Wir zeigen mit CYCLE, wie sinnvoll Kreislaufwirtschaft ist. Der Leitspruch unseres Unternehmens ist 'why waste waste'. Das nehmen wir wörtlich und kommen damit einer nachhaltigeren Welt einen kleinen Schritt näher."

Ab sofort ist der Cycle Bad-Reiniger sowie der Cycle WC-Reiniger in den österreichischen Filialen der Drogeriekette dm erhältlich.