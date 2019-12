Bipa bringt eine besonders große Auswahl an winterlichen Pflegeprodukten in die Regale: Winter Love.

Galerie: Bipa-Weihnachtsprodukte 2019 (Auswahl)

Unter den vielen neuen Produkten ist etwa die Winter-Love-Cremedusche von Bi Care, die nach Zimt und Mandelmilch, also recht winterlich duftet, erinnert das doch an den Inhalt gut gefüllter Keksdosen. Das dazugehörige Salzpeeling duftet nach Vanille und Bratapfel. Weiters in der Reihe Bi Care Winter Love jetzt erhältlich: Badeherzen, Badekugel Körperbalsam, Pflegeseife, Handcreme und shampoo samt Spülung. Es gibt übrigens auch Winter-Wonder-Badekugeln für Kinder: „beerig“ und „melonig“.Auch Bi Good ist winterlich unterwegs und bietet eine Winterzauber-Pflegedusche, Bed- & Bodymist Rose, ein Relax-Haarparfum und eine Relax-Tonerdemaske sowie ein Winterzauber-Pflegepeeling. Look by Bipa ist ebenfalls weihnachtlich-winterlich gestimmt, was die glitzernden Christmas-Nagellacke beweisen. Weiters gibt es eine neue Lidschatten-Palette und verschiedene Pinsel (Rouge, Kontur usw.). Bi Styled wartet mit gleich sechs neuen Strumpfhosenprodukten auf, und Bi Home rundet das Angebot mit Cozy-Winter-Taschentüchern ab – für eventuelle Schnupfennasen. Alle Produkte sind ab sofort bei Bipa und auf bipa.at erhältlich.