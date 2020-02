Ganz dem Markennamen entsprechend, entwickelt das Kosmetikunternehmen Produkte, die bei Morgen- und Abendritualen für Entspannung sorgen.

Rituals Cosmetics: Relax & Sleep

Die zwei Linien Relax & Sleep entspannen die Haut und sorgen für einen besseren Schlaf.Der Tag beginnt mit dem The Ritual of Jing Duschschaum aus der Relax-Linie. Bei Kontakt mit Wasser entsteht aus dem Gel ein cremiger Schaum. Der Duft nach Lotus und Jujube sollen dabei helfen, die Sinne zu beruhigen. Das belebende Körperpeeling weckt die Haut nach dem Duschen auf und reinigt dank feiner Partikel aus natürlichem Bambus. Die reichhaltige Körpercreme und das Haar- und Körperspray runden die Morgenroutine ab.Auch zu Mittag unterstützen die Rituals-Produkte bei der Ruhe im Alltag: Das Entspannungsserum mit chinesischer Pfefferminze und beruhigender Jujube wird mit einem kühlenden Roll-Applikator auf die Haut aufgetragen. Duftkerze und Entspannungstees dürfen beim Abschalten in der Mittagspause natürlich nicht fehlen. Die Handlotion sorgt für eine angenehme Handmassage zwischendurch.Um sich optimal auf einen erholsamen Schlaf vorzubereiten, beruhigt der Duft von Lavendel, Holz, Zitrus und Moschus der Sleep-Linie. Diese enthält eine Duftkerze, eine Massagekerze, einen Schlaftee, ein pflegendes Duschöl und Magnesium-Badekristalle. Trockenöl und Fußmaske beenden das Ritual vor dem Zubettgehen und sorgen für einen erholsamen Schlaf.Die Produkte sind ab März 2020 in Rituals Cosmetics Stores, ausgewählten Kaufhäusern und online erhältlich.