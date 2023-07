sebamed : Die Haut will Meer

sebamed vereint mit der neuen Produktlinie Meersalz alle hautpflegenden Eigenschaften des Salzes aus dem Toten Meer.

Die neue Serie von sebamed besteht aus der sebamed Meersalz Dusche in flüssiger Form, erhältlich in 200ml oder 400ml Größen, der sebamed Festen Meersalz Dusche und der sebamed Meersalz Wasch-Emulsion. Die Produkte sind hautverträglich und eignen sich ideal für die tägliche seifenfreie Reinigung. Alle Produkte der Meersalz-Linie zeichnen sich durch einen hohen Gehalt von drei Prozent Totes Meer Salz aus und sind auf den leicht sauren pH-Wert 5,5 abgestimmt.



Michaela Arens-Corell, Leiterin der Medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung bei Sebapharma: "Wer mehrmals täglich duschen will oder muss, sollte insgesamt nicht mehr als zehn Minuten unter der Dusche verbringen. Die Wassertemperatur sollte so niedrig wie möglich, aber in keinem Fall über 38 Grad Celsius sein." Und sie hat noch einen Tipp: "Wechselduschen regen die Durchblutung an und beugen so gegen Hautalterung vor." Dennoch gilt, sagt die Expertin weiter: "Flüssige Hautreinigungsprodukte sollten sparsam dosiert werden, beispielsweise bei sebamed ein erbsengroßer Tropfen für Gesicht und Hände. Die feste Meersalz Dusche wiederum 2-3-mal zwischen den angefeuchteten Händen oder über den Waschlappen reiben. Gleich nach dem Auftragen kann das Reinigungsprodukt wieder abgewaschen werden."