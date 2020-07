Sebapharma: Limitierte Wohlfühlmomente

Die neue sebamed Limited Edition Pflegedusche setzt auf Hanf und Traubenkernöl.

ältesten Nutzpflanzen zurück, die aktuell auch in der Haut- und Gesichtspflege einen Boom verzeichnet. Die Rede ist von Hanf. In Kombination mit Traubenkernöl soll die neue Pflegedusche ein seidig-weiches Hautgefühl hinterlassen. Die milde, seifenfreie Pflegeformel unterstützt die Feuchtigkeitsbalance der Haut, reinigt besonders sanft und schonend. Darüber hinaus fördert der pH-Wert 5,5 den natürlichen Hautschutzmantel und unterstützt so seine Barrierefunktion gegen Austrocknung und Reizungen. Die Limited Edition ist in der 250 ml-Tube ab sofort erhältlich.



Sebapharma griff bei der Entwicklung seiner neuen Pflegedusche auf die Wirkung von einer der