Sebapharma: Nahrung für strapaziertes Haar

Die neue, silikonfreie sebamed Pflegespülung ist in ihrer Zusammensetzung und Wirkungsweise einzigartig.

Sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe aus Seiden- und Weizenproteinen sowie die besondere Pflegeformel aus Panthenol und natürlichem Öl verwöhnen strapaziertes Haar, sorgen für mehr Volumen und gesunden Glanz.Die speziellen Konditionierungsstoffe in der neuen sebamed Pflegespülung haften besonders gut an geschädigten Haarstellen und hinterlassen so einen dünnen Schutzfilm auf dem Haar. Das Ergebnis: Das Haar sieht gesünder und gepflegter aus. Die sebamed Pflegespülung beschwert das Haar nicht und wird bei der nächsten Haarwäsche vollständig entfernt. Sie ist, ebenso wie alle sebamed Shampoos, frei von Silikonölen.Die sebamed Pflegespülung ist für normale bis trockene Haare geeignet. Vor der Spülung sollten die Haare mit einem milden Shampoo gewaschen werden – etwa mit dem sebamed Every-Day Shampoo. Danach die sebamed Pflegespülung im nassen Haar verteilen, kurz einwirken lassen und gründlich ausspülen. Unmittelbar nach der Anwendung sind die Haare spürbar gepflegt, leichter kämmbar und sie strahlen in natürlichem Glanz.