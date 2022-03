snuggs: Periodenunterwäsche mit Mehrwert

snuggs

Das tschechische Start-up snuggs will mit seiner Periodenunterwäsche nun auch den österreichischen Markt weiter aufmischen. Über eine Kooperation mit der Influencerin Kim Lianne gehen zudem fünf Euro pro Kauf an die Verbrechensopferhilfe Weisser Ring Österreich.

Nachhaltig, bequem und dennoch schön anzusehen sind nur einige Argumente, warum immer mehr Frauen statt auf Tampons und Binden auf Periodenunterwäsche setzen. Auch das tschechische Start-up snuggs, 2018 von Linda Sejdova (CEO, CMO) und Tomas Zahradnik (COO) gegründet, hat sich dem Thema angenommen und zusammen mit Textilingenieurinnen und -ingenieuren sowie Gynäkologinnen und Gynäkologen entsprechende Slips entwickelt. Obwohl sie aus drei Schichten bestehen, sind sie so dünn wie normale Unterwäsche. Die schnell trocknende Saugschicht ermöglicht es, Feuchtigkeit rasch aufzunehmen, durch ihre antibakterielle Beschichtung werden 99 Prozent der Bakterien vernichtet, wie das Unternehmen verspricht. Die hochabsorbierende Mittelschicht ist dünn und trägt nicht auf. Die dritte Schicht ist eine undurchlässige Membran und lässt auch nach 50 Waschgängen keine Feuchtigkeit durch. Dank ihrer Atmungsaktivität wird die Entstehung von Gerüchen vermieden. Dabei greift snuggs auf High-Tech-Materialien mit Oeko-Text-Zertifizierung zurück. "Unsere Periodenunterwäsche gibt menstruierenden Menschen ein bequemes, natürliches Gefühl und verbindet so körperliches und emotionales Wohlbefinden mit Materialtechnik und Mode-Trends. Die Kundinnen können dabei aus acht Schnitten und unterschiedlichen Farben und Stärken wählen", so Linda Sejdova, Co-Gründerin von snuggs.