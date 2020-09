SodaStream: Sprudler mit Auswahl

ist begeistert: "In anderen Ländern sehen wir bereits, dass die DUO ein echtes Verkaufshighlight ist: Die neuen Eigenschaften der Maschine kommen extrem gut an. Wir erwarten überdurchschnittlichen Absatz – und werden diesen natürlich zusätzlich mit starker Visibilität in allen Kanälen ankurbeln. Das neue duale System garantiert eine noch effizientere Flächenrentabilität und verspricht eine wiederkehrende Kundschaft, welche die Frequenz in den Märkten deutlich erhöht. Die Händler werden daher gut daran tun, rechtzeitig ihre Lager aufzustocken. Ich bin überzeugt, dass die 'Duo' zum starken Umsatzgaranten wird."

Zur Markteinführung wird SodaStream eine umfassende 360° Medienkampagne starten. Die "Duo" wird in Print- sowie Onlinemedien und in einem eigenen Fernsehspot beworben.