SPB Austria: Personalisiertes Haarstyling

Remington launcht mit der innovativen PROluxe You-Produktserie drei Haarstyling-Requisiten, die beim Verwenden mitlernen.

Die neue „PROluxe You Haarstyling“-Serie von Remington verfügt über die intelligente StyleAdapt-Technologie, die lernt, personalisiert und so die Hitze den individuellen Stylingbedürfnissen anpasst. Die innovative Serie besteht aus Lockenstab, Haarglätter und Föhn, die mit jeder Benutzung dazulernen, indem sie die Temperatur der Haare mehrmals pro Styling-Session erfassen und speichern. Dabei prognostizieren sie die zum Styling des jeweiligen Haars benötigte Temperatur und passen die Wärme daran an. Auf diese Weise wird ein schonendes Styling ermöglicht. Schonend zur Umwelt ist dabei auch die Verpackung, die vollständig kunststoffreduziert ist, da die Kunststoffkomponenten durch Lösungen aus Karton ersetzt wurden.