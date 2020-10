Spectrum Brands: Helferlein für alle Fälle

Spectrum Brands startet mit zahlreichen Neuheiten von Remington, Russell Hobbs und George Foreman in die Herbst/Winter-Saison.

Spectrum Brands hat auch für den Jahresausklang zahlreiche praktische und vor allem innovative Eyecatcher vorbereitet, um seinen Kunden das Stylen, Kochen, Bügeln und Rasieren zu erleichtern. Einige davon beweisen durchaus Potenzial, heuer unter dem Weihnachtsbaum zu landen - darunter vor allem die neue Keratin Protect Haarstyling Serie von Remington. Die Range deckt alle Bedürfnisse in Sachen Haarstyling ab und umfasst neben Haarglätter und Haartrockner auch einen kegelförmigen Lockenstab, einen Volumenstyler sowie eine rotierende Warmluftbürste. Sie alle sorgen für geschmeidiges, glänzendes und gesund aussehendes Haar - trotz Styling. Der Keratin Protect Haarglätter S8598 punktet insbesondere mit seinem patentierten, innovativen Hitzeschutzsensor, der sich in der oberen Stylingplatte befindet und die Temperatur automatisch dem Feuchtigkeitsgehalt der Haare anpasst, um auf diese Weise Haarschäden zu reduzieren. Zusätzlich enthält er eine Keramikbeschichtung, welche mit Keratin und Mandelöl angereichert ist. Und last but not least: Seine Aufheizzeit beträgt gerade einmal 15 Sekunden.

Innovativ ist auch der Keratin Protect Ionen Haartrockner mit AC Motor. Dieser ermöglicht es, während des Trocknens die Mikrowirkstoffe Keratin und Mandelöl an das Haar abzugeben. Diese sorgen im Zusammenspiel mit dem Ionen Generator und dem keramikbeschichteten Gitter für Glanz und Geschmeidigkeit.

Für Männer, die Wert auf einen gepflegten Bart legen, bietet die T-Series von Remington ein Sortiment an Haar- und Bartschneidern sowie Präzisionstrimmern. Neben einem hochwertigen Design punktet diese Produktlinie durch ihre einfache Handhabe, lange Akkulaufzeiten und optimale Ergebnisse, die auch Anfängern gelingen.



Comeback des Wabenmusters

Schon in den siebziger Jahren war das von der Natur inspirierte Wabenmuster ein Trend - nun feiert es sein Comeback in der neuen Frühstücksserie Honeycomb von Russell Hobbs. Sie besteht aus einer Glas-Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher aus Hochglanz-Kunststoff und dem eleganten Honeycomb-Design. Erhältlich ist die Range in schwarzer und weißer Farbe. Ein weiterer Blickfang in der modernen Küche ist der neue Wasserkocher aus Glas im klassischen Design und künstlerisch inspiriertem Look.

Für all jene, die die nächste Grillsaison kaum erwarten können, hat George Foreman einen Smokeless Kontaktgrill herausgebracht, der nicht nur beim Grillen Top-Ergebnisse verspricht, sondern vor allem durch geringe Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung überzeugt. Lästiger Qualm, Gestank und langes Lüften wegen unangenehmer Gerüche gehören ab sofort der Vergangenheit an, so das Versprechen des Herstellers.

