SPB Austria: Vielseitige Allroundtalente

Der Russell Hobbs Express Airfry Mini Backofen kann als Backofen, Toaster oder Heißluftfritteuse verwendet werden. Vielseitig ist auch die Honeycomb-Frühstücksserie, die zudem optisch dank Design-Comeback aus den 70ern punktet.

Der neue Russell Hobbs Express Airfry Mini Backofen mit moderner Heißluftfritteusen lässt Speisen dank geringerem Einsatz von Fett und Öl schonender und deutlich gesünder zubereiten. Der kleine Küchenhelfer vereint die Vorteile einer Heißluftfritteuse mit denen eines energiesparenden Mini-Backofens in einem kompakten Gerät, das maximale Vielfalt in der Anwendung und eine leichte Bedienbarkeit bietet, so das Versprechen von Markeninhaber SPB Austria (vormals Spectrum Brands).

Russell Hobbs Dank der Warmhaltefunktion behalten die frisch zubereiteten Speisen selbst nach einer Stunde noch ihr volles Aroma. In dem 1.500 Watt starken 5-in-1-Gerät steckt zudem viel Power: der zirkulierende Konvektionsluftstrom sorgt für ein schnelles und gleichmäßiges Garen. Speisen werden 2,5 Mal schneller zubereitet als in einem konventionellen Backofen – bei einer viermal schnelleren Aufheizzeit. Und da auf kleinem Raum nur wenig Luft erhitzt werden muss, benötigen die Speisen im Express Airfry Mini Backofen nicht nur wenig Zeit, sondern können auch wesentlich ressourcenschonender zubereitet werden: So arbeitet das Gerät 63 Prozent energieeffizienter als herkömmliche Backöfen.

Ästhetisches Comeback des Wabenmusters

Russell Hobbs

Eine gute Figur in der Küche macht auch die Russell Hobbs Honeycomb Frühstücksserie im Waben-Design in den Farben Schwarz und Weiß. Die Serie besteht aus Wasserkocher, Filterkaffeemaschine und Toaster. Ersterer kocht in nur 55 Sekunden eine Tasse Wasser und spart dabei noch bis zu 66 Prozent Energie ein. Mit einem Fassungsvermögen von 1,7 Litern, einem herausnehmbaren Kalkfilter und der Perfect-Pour-Ausgusstülle für ein tropfenfreies Servieren ist der 2.400 Watt starke Honeycomb Wasserkocher ein effizienter Begleiter am Frühstückstisch.