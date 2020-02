Swarovski: #InfiniteSpark

Die neue Valentinstagskollektion stellt romantische Symbole ins Scheinwerferlicht.

Swarovski: Valentinstagskollektion

Ganz im Sinne des Valentinstags am 14. Februar hat sich Swarovski von dem Funken ewiger Liebe inspirieren lassen und vermarktet die neue Kollektion unter dem #InfiniteSpark. Bei den Schmuckstücken greift Swarovski klassische Symbole der Liebe in neuen trendigen Designs auf. Das kultige Unendlichkeitssymbol für ewig währende Liebe und das schimmernde Herz erhalten einen zeitgenössischen Dreh. Natalie Colin, Kreativdirektorin von Swarovski, erläutert die Inspiration dahinter: "Liebe ist die Energie des Lebens. In der romantischsten Zeit des Jahres möchten wir zeigen, wie diese Energie zwei Menschen zum Leuchten bringt und sie sich glänzend, geschätzt und wirklich geliebt fühlen. Wir haben Kultsymbole in stylische Schmuckstücke verwandelt, die weltweit alle Herzen erobern werden."