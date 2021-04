Tchibo/Eduscho stattete im Vorjahr seine Kaffee-zubereitungssysteme mit einigen technischen Gadgets aus.

Die größte Produktneuheit des Kaffeeexperten Tchibo/Eduscho im Jahr 2020 hieß Qbo Touch. Das smarte Premiumkaffeesystem zaubert per Knopfdruck, App oder Sprachsteuerung sowie mithilfe seines PressBrew-Verfahrens im Nu individuellen Kaffeegenuss wie vom Barista. Im Unterschied zur Qbo YouRista, die für ihre unbegrenzte Vielfalt an Milchkaffeekreationen bekannt ist, steht bei Touch der Kaffee im alleinigen Mittelpunkt und eignet sich damit besonders für diejenigen, die ihren Kaffee am liebsten pur trinken.Mit zahlreichen technischen Features wurde im Vorjahr auch der Tchibo Vollautomat Esperto Caffé ausgestattet. Die Version Esperto Caffè 1.1 vereint hochwertige Technik und farbstarkes Design in einer kompakten Maschine und bereitet je nach Vorliebe entweder Espresso oder Caffè Crema zu. Die neu hinzugefügte Doppio-Taste ermöglicht mit nur einem Klick die Zubereitung von gleichzeitig zwei Kaffeegetränken oder der doppelten Getränkemenge.