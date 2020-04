umdasch: Smarte all-in-one Hygiene-Station

Die laufende Nachfüllung von hochwertigem Desinfektionsmittel über der Norm ist sichergestellt.

Zusätzlich zur umdasch Hygiene Station wird eine Lösung für das Zutrittsmanagement angeboten. Über Kameras wird die Zahl der Kunden erfasst, ein Bildschirm regelt im Ampelsystem den Kundenstrom. Das System kann als Stand-alone Lösung, oder in die umdasch Hygiene Station Pro integriert, zum Einsatz kommen. Die umdasch Hygiene Station bietet somit die perfekte Lösung für alle Flächen, die von vielen Menschen frequentiert werden und hilft, die Übertragung des Virus weiterhin einzudämmen.

Desinfektionsmittel-, Tuch- und Maskenspender. Händler können aus vier Modellen wählen – von der Light-Variante bis zur Hygiene Station Pro mit optional integrierter Technologie (Digital Signage und Zutrittskontrolle).

Die Hygiene Station wurde allerdings nicht ausschließlich für den Betrieb im Handel konzipiert: Auch in Schulen, Bahnhöfen, in der Gastronomie und allen anderen öffentlichen Orten sowie in Büros und jeglichem Gewerbebetrieb ist der Einsatz sinnvoll.