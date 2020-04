Die Dove „Powered by Plants“-Pflegeserie setzt auf volle Pflanzenpower.

Mit der ersten pflanzenbasierten Kosmetik hebt die Unilever-Marke Dove ihre Hautpflegeprodukte auf das nächste Level. Die Dove „Powered by Plants“-Pflegeserie setzt auf volle Pflanzenpower mit ausgewählten Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Die neue Kosmetiklinie Dove „Powered by Plants“ umfasst die drei Produktkategorien Dusche, Deo sowie Body&Hair. Die neue zertifizierte Naturkosmetik-Range ist ab sofort bei Bipa erhältlich - ein RollOut im gesamten Drogeriefachhandel soll in den nächsten Wochen folgen.



Galerie: Neue Pflanzenpower von Dove

Unilever 1/8 Teilen Unilever 2/8 Teilen Unilever 3/8 Teilen Unilever 4/8 Teilen Unilever 5/8 Teilen Unilever 6/8 Teilen Unilever 7/8 Teilen Unilever 8/8 Teilen

Die Formeln der neuen Produkte sind durchgehend vegan und setzen auf pflanzenbasierte Wirkstoffe. Der Anspruch der Marke war es, neueste Technologien mit der Kraft aus der Natur zu kombinieren und so stammen mindestens 96 Prozent der verwendeten Inhaltsstoffe aus natürlichen Ursprung. Nachhaltigkeit spielt auch bei der Verpackung eine Rolle und so kommen bei den Flaschen der Pflegeduschen und Körperpflegeprodukte zu 100 Prozent PCR (Post-Consumer-Rezyklat) zum Einsatz. Dove „Powered by Plants” bietet zudem das nach eigenen Angaben erste Deo-Aerosol mit Naturzertifizierung und natürlichem, umweltneutralem Treibmittel - das bedeutet, dass keine Treibhausgasemission bei der Verwendung entstehen.