Varta: Starke Helfer für Tag und Nacht

Varta präsentiert im ersten Halbjahr 2021 einige Neuheiten, die den Alltag erleichtern sollen, darunter ein kabelloses Ladegerät, ein Nachtlicht mit Sensor und eine UV-Licht-Lampe.

Das Handy aufladen, wo und wie man will ermöglicht die neue Varta Wireless Powerbank, ausgestattet mit USB Typ C PD. Das praktische 2in1 Produkt ist Ladegerät und Power Bank zugleich und kann somit universell genutzt werden. Qi-fähige Produkte wie Kopfhörer oder Smartphones können einfach draufgelegt werden und schon startet der Ladevorgang. Mit der USB Typ C Power Delivery (PD) Funktion gelingt das Laden tadellos. Ihr starker Li-Polymer Akku mit 10.000mAh lädt mit bis zu 18W (USB Typ C PD). Erhältlich ist die Wireless Powerbank ab Mai.

Varta UV-Light Lampe Ein nützlicher Hygienehelfer ist hingegen die neue, kompakte UV Light von Varta. Dank ihrer UV Wellenlänge von 395-400 nm hilft sie unsichtbare Rückstände von Flecken und Schmutz sichtbar zu machen und zu beseitigen. Fingerabdrücke werden sichtbar und Banknoten oder fluoreszierende Merkmale können so überprüft werden. Mit einer Größe von fast 12 Zentimetern und einem Durchmesser von rund drei Zentimetern ist die UV Light nicht größer als eine durchschnittliche Handfläche, mit einem Gewicht von 68 Gramm ist sie zudem sehr leicht. Der Aluminiumkörper mit gummiertem Griff ist schockgeprüft und beschützt sowohl die 14 UV LEDs als auch die inkludierten 3 AAA Batterien, die eine Laufzeit von bis zu 8,5 Stunden erlauben.

Varta Motion Sensor Night Light Licht in dunkle Räume bringt Varta mit dem Bewegungslicht Motion Sensor Night Light. Das kleine Licht kann einfach mittels Schraube, Magnet oder 3M Klebeband befestigt werden. Mit einer Bewegungserkennung in einem Aktionsradius von 3 Metern und einem Winkel von 120 Grad erfasst er jede Bewegung und leuchtet den Weg aus. Dass man dabei nicht geblendet wird, dafür sorgt das angenehme Licht mit 17 Lumen, das sich übrigens nach 30 Sekunden von selbst wieder ausschaltet. Die im Lieferumfang enthaltenen AAA Batterien haben eine Leuchtdauer von bis zu 28 Stunden.