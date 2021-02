Vorwerk: Ein Friend für den Thermomix TM6

Vorwerk bringt mit dem Launch des neuen Thermomix Friend eine Verstärkung für den Bestseller TM6 auf den Markt.

Weltweit vertrauen etwa elf Millionen Menschen bei der Zubereitung ihrer Mahlzeiten auf den Thermomix. Nun bekommt der Allrounder aus dem Hause Vorwerk Verstärkung. Der neue Thermomix Friend wird parallel verwendet und übernimmt dabei verschiedene Zubereitungsschritte des Thermomix, damit dieser schneller frei für weitere Aufgaben ist. Mit den beiden Geräten können zudem auch mehrere Gerichte gleichzeitig zubereitet werden. Der Thermomix Friend ist mit einem eigenen Mixtopf ausgestattet, der es ermöglicht, komplette Mahlzeiten parallel zu kochen oder etwa Sous-vide-Gerichte schneller fertigzustellen.

"Thermomix und Thermomix Friend sind optimal aufeinander abgestimmt und verstehen sich blind – wie echte Freunde eben. Zur gemeinsamen Verwendung der Geräte haben wir das Konzept des parallelen Guided-Cookings entwickelt, das die Zubereitungszeit auf ein Minimum beschränkt und so für noch mehr Flexibilität und Komfort in der Küche sorgt", erzählt Vorwerk-Geschäftsführer, Filippo Traù.

Der neue Küchenhelfer ist sowohl mit der neuesten Generation des Thermomix TM6, als auch mit dem Thermomix TM5 kompatibel. Damit TM6 und Thermomix Friend gemeinsam das gleiche Menü oder Rezept zubereiten können, verbinden sie sich via Bluetooth und kommunizieren so automatisch miteinander. Ruft man eines der Rezepte für das parallele Guided-Cooking über Cookidoo auf, sendet der TM6 die Zubereitungsschritte automatisch an seinen persönlichen Helfer. Dieser kocht und rührt dann so lange, wie im Rezept vorgesehen.